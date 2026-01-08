Roma, blitz dei Carabinieri nel quartiere Esquilino: 4 arresti e 7 denunce

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Esquilino, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’attività di controllo, hanno arrestato 4 persone, ne hanno denunciate 7 e notificato 8 decreti di allontanamento. I militari hanno arrestato un cittadino del Gambia di 31 anni e segnalato quale assuntore l’acquirente. I militari sono intervenuti dopo avere assistito alla cessione di una dose di crack in cambio di 20 euro tra i due soggetti. Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato ulteriori 5 frammenti della medesima sostanza del peso di circa un grammo, nonché della somma contante di 645 euro in banconote di piccolo taglio.

In manette è finita anche una coppia di cittadini romeni di 33 e 40 anni, con precedenti, per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carta di pagamento elettronico. In particolare, i militari mentre stavano formalizzando la denuncia di furto con destrezza del portafoglio, da parte di una 61enne italiana, presso la Stazione Carabinieri di piazza Dante, la donna riceveva alcuni alert per tentativi di pagamento eseguiti con la carta bancomat presso un esercizio commerciale nelle vicinanze del luogo del furto. I militari hanno inviato subito all’esercizio commerciale una pattuglia che è riuscita così a rintracciare i due soggetti ancora all’interno intenti ad effettuare un ulteriore pagamento con la medesima carta. I due sono stati così identificati e condotti in caserma e la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Infine, i Carabinieri hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 49enne romano, per reati inerenti agli stupefacenti. Dopo la notifica del provvedimento l’uomo è stato condotto presso il carcere di Roma Rebibbia dove sconterà la pena di 4 anni di reclusione.

I militari, inoltre, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato di capi di abbigliamento del valore di 216 euro, un cittadino peruviano di 31 anni, con precedenti e senza fissa dimora; per inottemperanza del provvedimento di allontanamento dalla zona rossa nei confronti di un cittadino dell’Iraq di 37 anni e di un senegalese di 27, entrambi con precedenti e senza fissa dimora; per ricettazione di un telefono cellulare e di una carta bancomat un cittadino algerino di 21 anni con precedenti e senza fissa dimora: per possesso di armi e oggetti atti ad offendere un cittadino tunisino di 21 anni poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di un tirapugni all’interno della giacca; per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio due cittadini tunisini di 20 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, che a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 4 bustine di plastica contenenti 5 grammi di hashish per il 20enne e di 5 involucri contenenti 2 grammi di crack per il 33enne.

L’attività di controllo si è conclusa con la notifica di 8 ordini di allontanamento a cittadini di varie nazionalità. Tali provvedimenti sono stati emessi nei confronti di soggetti che disturbavano i passanti o impedivano la libera fruizione di Via Principe Amedeo, largo Leopardi, Via Guglielmo Pepe e aree limitrofe. Le attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno consentito il ripristino del decoro all’interno dei giardini di via Guglielmo Pepe.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

