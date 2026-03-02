Roma, blitz dei Carabinieri alla Stazione Termini: 2 arresti e 4 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo blitz dei Carabinieri della Compagnia di Roma Centro alla Stazione Termini e nelle zone limitrofe. Il bilancio è di 2 persone arrestate e di altre 4 denunciate. Arrestato un cittadino egiziano, senza fissa dimora, di 46 anni, sorpreso all’interno dell’area del Forum della Stazione Termini subito dopo avere sottratto un capo di abbigliamento del valore di circa 130 euro, da un negozio.

La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita. Poco distante, in via Enrico Cialdini, i Carabinieri hanno arrestato anche una 21enne residente a Roma, sorpresa mentre tentava di forzare il deflettore di un’automobile in sosta nel Rione Esquilino.

L’attività di controllo dell’area dello scalo ferroviario e nelle vie del Rione Castro Pretorio ha permesso di identificare e denunciare 4 persone: tre per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma e una donna per inottemperanza al divieto di accesso all’area ferroviaria il Daspo Urbano.

Sul fronte amministrativo, i Carabinieri hanno sanzionato 3 persone per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione. Per ognuno è scattata una multa di 100 euro e il contestuale ordine di allontanamento per 48 ore. Infine, sul fronte del contrasto agli stupefacenti, grazie al fiuto delle unità cinofile, sono stati segnalati alla Prefettura due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di crack e hashish.

In totale, durante il servizio, sono state identificate 103 persone, di cui 23 straniere e 31 con precedenti, e controllati 46 veicoli. Gli arrestati sono stati condotti e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).