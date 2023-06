ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato insieme all’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè la sperimentazione del MaaS (Mobility as a Service), la piattaforma digitale integrata che include tutte le informazioni sulla mobilità pubblica e condivisa, che partirà il prossimo 1° luglio e durerà fino a novembre. Dopo la fase di analisi dei risultati e l’individuazione delle azioni correttive, previste per dicembre, nel 2024 si darà il via all’attivazione della fase operativa MaaS. “E’ un progetto molto ambizioso che avevamo annunciato all’inizio del nostro mandato e per il quale abbiamo vinto il bando PNRR. Roma è la prima città italiana che inaugura la sperimentazione del MaaS e rispetta la tabella di marcia di uno dei progetti più importanti del Pnrr. Stiamo parlando di 5 milioni (i soldi stanziati, ndr)”, ha spiegato Gualtieri. Entrando nei dettagli delle cifre si tratta di oltre 2,42 milioni provenienti dai fondi Maas4Italy, il bando Pnrr che Roma Capitale si è aggiudicata nel 2022, 2 milioni dai fondi europei React-EU e 580mila euro dal Ministero dell’Ambiente. Il Sindaco ha continuato “E’ un progetto importante che ha un potenziale trasformativo enorme sul sistema dei trasporti. Il MaaS consente un’integrazione tariffaria dei diversi vettori del trasporto pubblico, non solo quelli tradizionali, ma anche i treni regionali, i taxi e tutto il sistema dello sharing. Consente di integrare e costruire dei percorsi personalizzati massimizzando l’efficienza e minimizzando i costi”. Questa fase sperimentale prevede la partecipazione di 10 mila utenti selezionati, tra cittadini, studenti e turisti. L’obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità ambientale riducendo il ricorso all’utilizzo dei veicoli privati. Attraverso le App dei vari operatori integrate in un unico sistema, gli utenti potranno infatti accedere a una molteplicità di servizi: consultare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico, noleggiare, prenotare e pagare un veicolo sharing, avere a disposizione soluzioni di mobilità che prevedono l’utilizzo del Tpl, dei taxi e/o quello di mezzi condivisi come monopattini o automobili. A breve dalla piattaforma Maas sarà anche possibile consultare il posizionamento delle colonnine di ricarica, la disponibilità di parcheggi e gli orari delle ferrovie regionali. Sempre durante la fase sperimentale, che servirà a testare l’efficacia degli applicativi anche in vista di uno sviluppo su scala nazionale, chi utilizzerà due o più mezzi integrati fra loro (ad esempio, il bus e il monopattino) beneficerà di incentivi economici cashback che saranno versati su una Carta virtuale dedicata. “Il MaaS è un moltiplicatore e generatore di efficienza combinatoria che deve poggiare, questo è il lavoro che stiamo facendo, sul potenziamento dei vari vettori, più metropolitane, più autobus, tranvie, più stazioni dei treni regionali, migliore efficienza dei vari operatori dello sharing” dunque un progetto per il quale ha precisato “Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a varare questa fase sperimentale”. L’Assessore Patanè ha spiegato che si tratta di uno “Strumento di innovazione tecnologica che da un lato mette insieme tutte le politiche sulla mobilità e lega la visione complessiva e dall’altro cambia la visuale dei trasporti e della mobilità. Per 150 anni siamo stati abituati a vedere la mobilità con gli occhi degli esercenti e dei gestori, cioè FS, Atac, Cotral, che mettevano a disposizione una linea del trasporto pubblico e poi l’utente si arrangiava. Oggi attraverso il MaaS costruiamo un vestito adattato alle esigenze di mobilità dell’utente, andiamo incontro alle sue necessità e al suo desiderio di spostamento”. Patanè ha continuato spiegando la mission del MaaS cioè “Un’App unica integrata che illustra le opportunità di viaggio per spostarsi nell’area voluta, individua la soluzione migliore, e dove si può prenotare e pagare la combinazione scelta”. L’ottica sarà quella di dare vita a un portale che “Sia della mobilità a 360 gradi”. Il sindaco ha poi raccontato le sue impressioni rispetto all’incontro avuto oggi con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha definito “Positivo” definendolo un’opportunità di confronto su “tanti temi che vedono Roma al centro. Abbiamo parlato del Giubileo, dell’Expo e delle varie questioni concrete che Roma ha davanti a sè, dell’ordinamento di Roma Capitale e delle questioni che riguardano le risorse rispetto al carico che supporta e sostiene rispetto agli abitanti e ai tanti city-users. E’ stato un incontro molto ampio con un’interlocuzione positiva che si dovrà tradurre sulle singole questioni con una soluzione a una serie di problemi che abbiamo individuato”.(ITALPRESS).

Photo Credits: xl5