Roma, al via da oggi i ticket d’ingresso per la Fontana di Trevi

ROMA (ITALPRESS) – Rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. A partire dal 2 febbraio entra in vigore il nuovo sistema tariffario con il duplice obiettivo di favorire la fruizione delle cittadine e dei cittadini romani, mantenendo al contempo un’attenzione massima alla tutela e alla valorizzazione dell’ampio patrimonio culturale capitolino.

Un modello di accessibilità più equo e sostenibile che prevede, tra gli elementi principali di innovazione, l’introduzione della gratuità nei musei civici e nei monumenti di competenza di Roma Capitale per tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Contestualmente è stato introdotto per turisti e non residenti un biglietto di ingresso a 2 euro alla Fontana di Trevi e in cinque musei del circuito precedentemente ad accesso gratuito (Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica Villa Borghese, Museo Napoleonico, Villa di Massenzio).

Questo consente di tutelare l’intero patrimonio e di ricavare risorse aggiuntive che sono destinate alla manutenzione dei monumenti e alla conservazione delle collezioni museali. Confermato, infine, il ruolo della Roma MIC Card come strumento utile per favorire la fruizione del patrimonio museale e monumentale della città. Ricordiamo infatti che il suo acquisto è consentito ai maggiorenni non solo residenti ma anche domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana, oltre che agli studenti delle Università pubbliche e private presenti nel territorio.

Al costo di 5 euro, i possessori della card potranno entrare gratuitamente e illimitatamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale (compresi alcuni siti archeologici e storico-artistici della città), compresa Fontana di Trevi, con la possibilità di evitare le file in biglietteria (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcuni eventi straordinari) pre-acquistare sull’app ufficiale Roma MIC Card e accedere a prezzo ridotto alle mostre ospitate negli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata.

Inoltre, si potrà accedere gratuitamente e senza file agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica, si potrà partecipare gratuitamente all’ampio programma di visite guidate del programma aMICi e si potrà usufruire dello sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).