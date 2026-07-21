A Roma furti e rapine lampo: 5 arresti e 4 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Dagli scippi consumati in pochi istanti fino ad una rapina maturata tra le mura di un condominio, spaziano gli ultimi interventi della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori tra Roma e Fiumicino, che hanno portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di altre quattro. Il primo episodio si è consumato in zona San Giovanni, dove una donna è stata sorpresa di spalle e privata con violenza della collana d’oro che portava al collo.

Il timing del presunto ladro, però, è stato spezzato dalla prontezza di un tassista di passaggio che, dopo aver assistito alla scena, lo ha inseguito senza mai perderlo di vista sino all’arrivo delle Volanti. Arrestato mentre aveva ancora con sé il monile appena sottratto, per il diciottenne italiano sono scattate le manette e dovrà ora rispondere del reato di furto con strappo.

Il secondo flash, invece, si è aperto tra le vie del centro storico, dove una donna, intenta a cenare ai tavoli esterni di un ristorante, è stata derubata della propria borsa. La fuga del presunto responsabile è stata interrotta dall’intervento di due poliziotti liberi dal servizio che, insieme al marito della vittima, hanno inseguito l’uomo riuscendo a recuperare la refurtiva, abbandonata poco prima. Per il ventunenne cubano sono scattate le manette per furto aggravato con destrezza.

Il ramo di Al-Marj del Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina nella Libia orientale ha rimpatriato 27 migranti irregolari di nazionalità egiziana, sudanese e ciadiana, di cui 8 affetti da epatite. E secondo quanto riportato dal Dipartimento in un comunicato su Facebook, l’operazione è stata condotta nel rispetto delle procedure sanitarie e di sicurezza per garantire la salute pubblica, prima di completare le procedure per il loro ritorno nei paesi d’origine. Il rimpatrio rientra nel quadro degli sforzi continui per combattere l’immigrazione irregolare.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

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