Accordo tra Piantedosi e i sindacati della Polizia: 159 milioni per valorizzare le funzioni

ROMA (ITALPRESS) – Ammontano a 159 milioni di euro le risorse oggetto dell’accordo per l’impiego del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali 2025, sottoscritto oggi al Viminale dal Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato.

“Un rilevante stanziamento che ha l’obiettivo di premiare con specifici incentivi gli operatori chiamati a fronteggiare situazioni di particolare disagio e responsabilità. I fondi consentono in tale ambito di valorizzare ulteriormente le funzioni e le attività della Polizia, restituendo ancora maggior efficacia agli interventi realizzati sul territorio per garantire sicurezza e legalità”, si legge in una nota del Viminale.

“L’accordo per l’impiego delle risorse del Fesi 2025, fondo che quest’anno abbiamo ulteriormente aumentato di 12 milioni rispetto all’anno precedente, cade a pochi giorni da un’altra importante intesa, quella per il rinnovo del contratto delle Forze di polizia, il secondo in meno di due anni – sottolinea Piantedosi -. Ma non si tratta solo di doverosi riconoscimenti economici. La sicurezza per questo Esecutivo rappresenta un investimento fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei territori. E in questa ottica siamo fermamente convinti che, per fare sempre di più e meglio, è necessario prima di tutto investire sul benessere, sulle tutele e sulla valorizzazione di chi ogni giorno è al servizio del Paese. E in questa direzione vanno anche i provvedimenti normativi che abbiamo messo in campo, come da ultimo il DDL approvato pochi giorni fa dal Governo, che mira anche a rafforzare ulteriormente le misure a difesa degli appartenenti alle Forze dell’ordine”.

-Foto ufficio stampa ministero dell’Interno-

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