Roma, a Tor Tre Teste sequestrati 6kg di droga insieme a soldi e ad una pistola

ROMA (ITALPRESS) – D’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma – Casilina unitamente ai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato due cittadini romani, di 52 e 58 anni, con precedenti, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa serata, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area, i militari hanno notato, all’interno di un parcheggio condominiale, un uomo armeggiare nei pressi di uno scooter abbandonato. Quando i Carabinieri gli si sono avvicinati, l’uomo ha tentato la fuga a bordo di uno scooter, quasi investendo i militari, prima di essere fermato qualche metro dopo. Dalla perquisizione dello scooter, i Carabinieri hanno rinvenuto 204 grammi di crack e 235 grammi di cocaina, il tutto confezionato, diviso in dosi e pronto ad alimentare il mercato della droga della zona.

Nel corso dello stesso servizio i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 58enne romano, trovato in possesso di 5,6 Kg di hashish suddivisi in panetti, 7 grammi di crack e 0,4 grammi di cocaina e lo hanno arrestato. Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto per loro i domiciliari con braccialetto elettronico. Nell’ambito dell stesso servizio antidroga, poco più tardi, i Carabinieri, all’interno di uno scooter risultato rubato, hanno rinvenuto una pistola revolver con matricola abrasa, 16 proiettili e 18 dosi di hashish, probabilmente “depositati” li in attesa di essere prelevati all’occorrenza.

-Foto Carabinieri-

(ITALPRESS).