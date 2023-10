MILANO (ITALPRESS) – Si avvicina il 20 ottobre, giorno in cui i Rolling Stones pubblicheranno “Hackney Diamonds”, il loro nuovo album o per meglio dire il primo disco di inediti della band inglese dal 2005. L’attesa è febbrile e i primi brani pubblicati dal disco (il singolo “Angry” e la collaborazione con Lady Gaga e Stevie Wonder in “Sweet Sounds Of Heaven”) hanno convinto pubblico e critica che non vede l’ora di poter tenere tra le mani il disco dell’anno. Per festeggiare quest’occasione Capitol Records Italy/Universal Music Italia e Feltrinelli Librerie apriranno dal 20 al 26 ottobre un pop up store all’interno del negozio Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano, dedicato a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, dove i fan potranno trovare, oltre alle edizioni fisiche del disco già disponibili in Italia, una versione unica in esclusiva per questa occasione e per questo store: un vinile completamente rosso in edizione limitata.

Ma non è tutto, per quanto riguarda il Merchandising, presso la libreria sarà disponibile una t-shirt ideata e personalizzata in esclusiva per il pubblico italiano, anche questa in edizione limitata. Le 12 tracce di “Hackney Diamonds” sono state registrate in varie località sparse per il mondo, tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, i Sanctuary Studios di Nassau (Bahamas) gli Electric Lady Studios di New York e gli Hit Factory/Germano Studios, sempre a New York. “Hackney Diamonds” è il primo album degli Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) prodotto dal produttore e musicista Andrew Watt. La band ha annunciato la pubblicazione dell’album attraverso un evento trasmesso globalmente in diretta streaming dall’Hackney Empire, nell’East London. La diretta streaming è stata seguita dalla prima del video di “Angry” con protagonista l’attrice Sydney Sweeney, che ad oggi ha avuto oltre 18 milioni di visualizzazioni.

“Hackney Diamonds” è il primo album in studio dei Rolling Stones contenente nuovo materiale dopo “A Bigger Bang” pubblicato nel 2005. Da allora, gli Stones hanno continuato a battere i record di incassi con una serie di tour globali da tutto esaurito e hanno pubblicato nel 2016 “Blue & Lonesome”, album vincitore di un Grammy Award che comprendeva le loro versioni di molti dei brani blues che hanno contribuito a plasmare il loro sound e che ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album in tutto il mondo. Lo scorso anno la band ha entusiasmato il pubblico europeo durante il tour d’anniversario “Sixty” totalizzando quasi un quarto di milione di persone ai loro show.

foto: ufficio stampa Capitol Records Italy/Universal Music Italia

(ITALPRESS).