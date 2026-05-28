Aggredito arbitro 16enne, Ronzoni (Uil) “Servono misure drastiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa volta è un arbitro di appena 16 anni a subire violenza sui campi di calcio delle categorie minori e, per di più, da parte di un calciatore di una delle due squadre contendenti: sembra un fenomeno inarrestabile e, perciò, torniamo a sollecitare provvedimenti drastici per invertire questa inaccettabile tendenza”. È quanto ha dichiarato il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni, a proposito di quanto accaduto nei giorni scorsi nel sassarese.

“In questo caso, dovrebbe essere più semplice intervenire: basterebbe – ha sottolineato Ronzoni – irrogare la sanzione della radiazione dai campi di calcio dell’atleta reo dell’aggressione, peraltro ai danni di un minorenne. Se vogliamo che vengano affermati i valori dello sport e che sia rispettata la dignità delle persone, bisogna dunque intervenire con determinazione a difesa di coloro che, come i direttori di gara delle serie minori di calcio, continuano a svolgere la loro attività senza tutele e, spesso, a rischio della stessa incolumità fisica. Anche gli arbitri – ha concluso Ronzoni – sono lavoratori che meritano la giusta attenzione, per l’affermazione e il rispetto dei loro diritti: la Uil vuole essere al loro fianco in questa battaglia di civiltà”.

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