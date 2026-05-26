PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi supera il primo turno del Roland Garros. Il tennista ligure, attualmente alla posizione 104 del ranking maschile, ha la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29 del tabellone principale, in quattro set con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3 dopo quattro ore e un minuto di gioco. Al secondo turno, Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, avanzato dopo il ritiro del francese Alexandre Muller nel secondo set.

SUBITO FUORI MEDVEDEV, OK SABALENKA

Un avversario in meno per Jannik Sinner nella corsa al Roland Garros. Saluta subito Parigi, infatti, Daniil Medvedev: il russo, sesta testa di serie e reduce dalla semifinale degli Internazionali persa proprio con il campione altoatesino, cede all’esordio per 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4, dopo tre ore e 22 minuti di gioco, all’australiano Adam Walton, numero 97 del mondo e alla sua terza partecipazione allo Slam parigino. Medvedev, che avrebbe potuto incrociare Sinner in semifinale, conferma il suo scarso feeling col Roland Garros dove il suo miglior risultato restano i quarti del 2021. Menzione speciale per il 17enne francese Moise Kouame, in tabellone con una wild-card, che ha eliminato in tre set l’ex top 10 Marin Cilic per 7-6(4) 6-2 6-1.

Finalista un anno fa e ancora alla ricerca della prima affermazione a Parigi, Aryna Sabalenka inizia bene il suo cammino al Roland Garros: 6-4 6-2 su Jessica Bouzas Maneiro per la numero uno del mondo e del seeding.

– Foto IPA Agency –

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