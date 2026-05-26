La Roma acquista Malen a titolo definitivo, contratto fino al 2030 per l’attaccante

Donyell Malen of AS Roma celebrates after scoring his team's first goal during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Olimpico on January 18, 2026 in Torino, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)

ROMA (ITALPRESS) – “La Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso”. Protagonista della cavalcata Champions della squadra di mister Gasperini, il giocatore era arrivato a gennaio dall’Aston Villa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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