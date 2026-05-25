PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini avanza al secondo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra parigina. La trentenne tennista toscana, n.13 Wta e del tabellone, si è imposta in apertura di programma sul campo Simonne Mathieu sull’ucraina Dayana Yastremska, 45esima del ranking mondiale, sconfitta in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 41 minuti di gioco. Per l’azzurra c’è ora la sfida all’argentina Solana Sierra, n. 68 della classifica mondiale.

“E’ stato bello tornare qui, è un torneo speciale e oggi è stata dura contro un avversaria forte. Lei ha vinto un torneo poche settimane fa e sono felice della mia performance molto solida”, ha dichiarato Paolini dopo aver superato il primo turno. “Mi ripetevo di restare concentrata e in partita, provare a rispondere in profondità e continuare a farla muovere e sono contenta di esserci riuscita – sottolinea la 30enne toscana, n.13 del tabellone e del mondo – Penso di aver giocato meglio”, aggiunge riflettendo sull’andamento del primo set. Le ultime parole sono state invece per il legame speciale che la toscana è riuscita a costruire con Parigi: “Qui ho tanti bei ricordi. E’ un posto speciale per me e spero di riuscire a sfruttare questa energia per poter disputare un’altra bella partita”.

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