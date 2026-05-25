Messi esce dal campo per uno stiramento, Argentina in ansia

ROMA (ITALPRESS) – Con i Mondiali (11 giugno-19 luglio) ormai alle porte, l’Argentina è in ansia per le condizioni fisiche di Lionel Messi. Il quasi 39enne fuoriclasse dell’Inter Miami è uscito ieri, domenica, durante la sfida di Major League Soccer con il Philadelphia Union, vinta dalla franchigia della Florida per 6-4 con tripletta di Suarez. L’ex attaccante di Barcellona e Psg ha lasciato il campo al 73′ tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra e dirigendosi direttamente negli spogliatoi.

L’uscita sarebbe stata a scopo precauzionale a causa di uno stiramento al bicipite femorale, senza tuttavia alcuna lesione muscolare. Messi, che si appresta a giocare il suo sesto Mondiale con l’Argentina, ha disputato ieri la sua ultima partita con l’Inter Miami prima del torneo.

Chiedendo di lasciare il campo in anticipo, “La Pulce” non avrebbe dunque voluto correre rischi a tre settimane dalla partita d’esordio dei campioni del mondo in carica contro l’Algeria (17 giugno), prima di affrontare l’Austria (22) e la Giordania (28) nel Gruppo J.

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