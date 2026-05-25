Il Napoli ufficializza l’addio di Antonio Conte: “Grazie Mister”

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo le parole in conferenza stampa, ecco l’ufficialità, via social. Il Napoli saluta Antonio Conte dopo due anni con il quale il club di De Laurentiis ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, certificando il secondo posto in campionato dopo la vittoria di ieri sull’Udinese. “Grazie Mister Conte”, è il post dedicato all’allenatore salentino dalla società partenopea, a caccia ora di una nuova guida tecnica. Per Conte potrebbero invece riaprirsi le porte per un ritorno in Nazionale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).