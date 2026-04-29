Roccella “Governo impegnato per il contrasto alla violenza giovanile”

ROMA (ITALPRESS) – “Il contrasto del disagio della violenza giovanile è un tema su cui il governo si è fortemente impegnato”, affiancando “alle norme per garantire la sicurezza e perseguire i fenomeni di violenza anche iniziative per la prevenzione, politiche attive per la responsabilizzazione dei minori e delle loro famiglie e per il rafforzamento della coesione sociale”. Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, al question time alla Camera. “I nuovi piani strategici nazionali per la famiglia per l’infanzia e l’adolescenza e per la prevenzione e il contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, rappresentano una decisa inversione di tendenza”, aggiunge.

“Il fulcro della nostra visione politica, che restituisce la famiglia la sua centralità e considera le altre agenzie educative – a cominciare dalla scuola – in chiave di alleanza e non di sostituzione, è il potenziamento della rete territoriale dei centri per la famiglia. A questo scopo sono già stati destinati 115 milioni di euro irradiati sui territori in collaborazione con le regioni affinché il loro utilizzo sia il più possibile aderente alle specifiche esigenze di ogni comunità”, conclude Roccella.

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