Presentato il progetto “Campi Giovani della Croce Rossa Italiana”

ROMA (ITALPRESS) – Presentato, presso la sala Azzurra del Comitato nazionale della Croce Rossa Italiana a Roma, il progetto “Campi Giovani della Croce Rossa Italiana”, realizzato grazie al contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il Presidente nazionale di Croce Rossa Rosario Valastro. “È la ripresa di un percorso che aveva perso il suo senso, l’iniziativa è molto importante e fa parte di una serie di iniziative che stiamo facendo con altre istituzioni che permettono una conoscenza diretta della materia ai giovani, che devono iniziare ad allenare la sensibilità sui profili di rischio e sulla consapevolezza del rischio”, sottolinea Abodi, che mira a garantire buone prospettive per le generazioni future: “Crediamo in questa iniziativa con il presupposto che l’Italia aiuti l’Italia, in un rapporto che deve essere non incidentale ma costante. Vogliamo evitare la marginalità e la solitudine in modo che le nuove generazioni possano vedere una prospettiva positiva”.

L’iniziativa prevede la realizzazione di 8 campi nell’estate 2026 e 20 campi nell’estate 2027 e coinvolgerà complessivamente 560 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni. “Stiamo raggiungendo due obiettivi: quello di permettere alla Croce Rossa di promuovere i valori di inclusione e cittadinanza attiva e quello di riprendere una tradizione che dal 2010 al 2012 mi vide come organizzatore. Vogliamo rafforzare le comunità locali e le comunità nazionali in modo da costruire una nazione sempre più forte”, aggiunge Valastro.

Gli obiettivi principali del progetto – presentato da Gabriele Calì, delegato tecnico nazionale Attività verso la Gioventù della Croce Rossa Italiana – sono quelli di promuovere i principi di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità, migliorare la formazione dei giovani sui temi dell’educazione alla salute, della prevenzione e degli stili di vita sani e di imparare le tecniche di primo soccorso e incoraggiare la partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita della comunità. Favorendo l’accesso dei giovani a opportunità educative e formative al di fuori del contesto residenziale, Croce Rossa mira a ridurre le disuguaglianze di accesso alle opportunità e alle cure, in modo da allargare le comunità regionali e nazionali.

-Foto mec/Italpress-

(ITALPRESS).