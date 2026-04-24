Al via la Settimana europea della gioventù 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi prende il via in tutta Europa la Settimana europea della gioventù 2026, che si svolgerà fino al 1° maggio e riunirà giovani, organizzazioni e istituzioni in una settimana dedicata alla celebrazione dell’impegno giovanile. L’iniziativa si inserisce nell’azione della Commissione europea per integrare la voce dei giovani nell’elaborazione delle politiche dell’UE.

Circa mille giovani hanno preso parte all’evento inaugurale a Bruxelles, aperto da un videomessaggio di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Glenn Micallef, Commissario per l’Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, ha partecipato all’apertura e a un confronto con giovani cittadini e rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni europee.

L’edizione di quest’anno sarà incentrata su solidarietà ed equità, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale e alle pari opportunità per i giovani. Gli eventi sono consultabili attraverso una mappa interattiva sul Portale europeo per i giovani. Inoltre, offriranno una piattaforma di dialogo tra giovani e decisori dell’UE, integrando i dialoghi con i giovani sulle iniziative politiche in corso con i commissari europei.

La Settimana europea della gioventù includerà anche un evento dedicato alla celebrazione dei 30 anni di volontariato dell’UE, dal Servizio volontario europeo all’attuale Corpo europeo di solidarietà. “I giovani sono il cuore pulsante dell’Europa. La Settimana europea della gioventù è dedicata a loro: ai loro sogni, alle loro idee e alla loro creatività – ha detto il commissario Micallef -. È un’occasione per offrire loro nuove opportunità affinché possano far sentire la propria voce e contribuire a plasmare il futuro dell’Europa. Per alcuni, questo rappresenta l’inizio di un percorso verso una cittadinanza attiva. Nel 2026, la Settimana ribadirà ancora una volta l’importanza di ascoltare i giovani e di garantire che solidarietà ed equità restino al centro delle nostre politiche”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).