Roccella “Donne fondamentali per ricostruzione della comunità ucraina”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho molto apprezzato il discorso di ieri della first lady ucraina Olena Zelenska, che ha ribadito non solo l'importanza del ruolo delle donne nella ricostruzione e cosa le donne abbiano patito in questi anni di guerra, ma ha anche ricordato che la ricostruzione non riguarda solo gli edifici, le infrastrutture", ma "è anche morale, psicologica, spirituale". Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, partecipando alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma.