Rocca traccia bilancio dei primi 100 giorni di governo del Lazio

Dalla sanità ai trasporti, passando per l'appuntamento con il Giubileo e quello con la candidatura per Expo 2030. Questi alcuni dei temi centrali affrontati dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della conferenza stampa tenutasi insieme alla Giunta per i cento giorni del governo regionale targato centro-destra. xi6/vbo/gtr