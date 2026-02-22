Rocca “Roma può sognare le Olimpiadi ma serve il ‘Metodo Giubileo'”

ROMA (ITALPRESS) – In un’intervista rilasciata al Messaggero, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha commentato il successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, soffermandosi anche sulle prospettive sportive del territorio e sul sogno olimpico di Roma. “Abbiamo a cuore lo sport e vogliamo che le famiglie abbiano gli strumenti per potervi accedere, aiutandole a scavalcare gli ostacoli anche economici”, ha dichiarato Rocca. E ha spiegato che “la Regione, come l’anno scorso, quest’anno e per i prossimi tre metterà a disposizione 15 milioni di euro in voucher da distribuire su tutto il Lazio alle famiglie che ne facciano richiesta, con la collaborazione di Sport e Salute”.

Per quanto riguarda i criteri di accesso, sarà l’Isee scaglionato a determinare la possibilità di ottenere i “buoni”: “Ci stiamo lavorando ma oltre ai redditi bassi saranno inclusi anche quelli medio-alti, proprio per raggiungere il più alto numero di famiglie”.

Il tema delle Olimpiadi riapre inevitabilmente anche il capitolo della candidatura di Roma. Rocca si è detto favorevole “dopo aver aperto un tavolo di lavoro con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Olimpico Internazionale e soprattutto con il governo. Non basta la volontà di Roma Capitale”. Guardando alle possibili edizioni, il Presidente ha osservato che per il 2036 “ci sono Paesi più avanti nei discorsi, come ad esempio l’India”, invitando comunque alla prudenza: “Queste cose vanno preparate con attenzione e scrupolo per non fare un altro buco nell’acqua”.

Un riferimento anche alla mancata candidatura di Roma 2024, naufragata per il no del Movimento 5 Stelle. “Non è un mistero che stiamo andando incontro a un anno elettorale. Le alleanze politiche e i programmi saranno fondamentali. Dubito che con il cosiddetto campo largo si possa andare nella stessa direzione”.

Infine, Rocca ha ribadito quello che definisce il “metodo Giubileo”: “Un evento così importante sarebbe prezioso per tutti, per Roma, per il Lazio e per l’Italia intera. Ma riparliamone quando il lavoro avrà preso concretezza”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).