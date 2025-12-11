Rocca inaugura tre Case della Comunità a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Tornano operative, rinnovate e potenziate con nuove e moderne strumentazioni, tre Case della Comunità nella Asl Roma 1. “Eroi”, “Montespaccato” e “Valle Aurelia” sono state inaugurate dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che dalla Casa della Comunità di via Frà Albenzio 10, adiacente a piazzale degli Eroi, ha tagliato anche virtualmente il nastro (in video collegamento) delle altre due strutture di Montespaccato e Valle Aurelia, insieme con il direttore generale dell’Azienda sanitaria Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e al personale delle Case della Comunità.

Le tre Case della Comunità sono state oggetto di un importante aggiornamento tecnologico, per sostituire strumenti vetusti e ampliare l’offerta diagnostica, così da poter garantire ai cittadini prestazioni più affidabili, rapide e in linea con gli standard attuali. Le ristrutturazioni, avvenute con fondi PNRR e fondi Aziendali, sono state realizzate grazie a un investimento complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro (900 mila euro per Eroi, compresa la realizzazione della scala antincendio; 650 mila euro per Montespaccato e 975mila euro per Valle Aurelia). Gli investimenti, è stato sottolineato, rafforzano il ruolo già proprio delle Case della Comunità come punti di riferimento territoriali, sempre più vicini ai cittadini. Presso le strutture HUB “Eroi” e “Montespaccato” sarà possibile la presa in carico 7 giorni su 7 in h24. Queste Case della Comunità sono, infatti, dotate di uno Sportello polifunzionale, un CUP, la possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale o il pediatra. L’ambulatorio di Cure Primarie effettuerà prelievi, medicazioni, terapia iniettiva, fasciature, stomie e cateteri. Presente anche l’assistenza primaria: Medico di Medicina Generale, Pediatra, Continuità assistenziale, servizio di assistenza domiciliare; integrazione sociosanitaria PUA, inserimento in RSA, reti sociali e di integrazione con il volontariato, il terzo settore e i servizi socioassistenziali del Municipio. La struttura “Valle Aurelia” in modalità SPOKE è attiva per la presa in carico dei pazienti fragili e cronici, integrandosi con gli strumenti già presenti per diagnostica, riabilitazione e monitoraggio clinico.

Nelle Case di Comunità si potrà fare prevenzione, effettuando gli screening oncologici, avere la somministrazione vaccinale, la sorveglianza malattie infettive e la specialistica ambulatoriale (a EROI: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Geriatria, Malattie Infettive e Counselling HIV, Neurologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatra, Pneumologia). Spazio anche alla fragilità psichica, con uno sportello dedicato alla prevenzione del disagio che sarà presente in tutti gli Hub. Gli acquisti nel dettaglio: Presso il presidio EROI (HUB) sono stati acquistati nuovi ecotomografi, ECG, audiometro, impedenziometro, elettrobisturi, holter cardiaci, pressori, polisonnigrafi e frigoriferi per farmaci e vaccini.

Queste dotazioni potenzieranno in particolare la cardiologia, l’otorinolaringoiatria e la diagnostica dei disturbi del sonno, integrandosi con le apparecchiature già presenti, come elettrocardiografi, Holter, ecotomografi, riunito ORL e spirometri. Nella Casa della Comunità Montespaccato (HUB): ecotomografo, ECG, monitor con defibrillatore, Holter pressorio e cardiaco, retinoscopio, dermatoscopio, spirometro e frigorifero. Qui la dotazione esistente comprende strumenti per diagnostica cardiologica, oculistica, ecografica e ORL, oltre a dispositivi per la sterilizzazione, bilance cliniche e apparecchiature informatiche. Presso la Casa della Comunità di Valle Aurelia (SPOKE): nuovo ecotomografo, ECG, monitor defibrillatore, Holter pressorio e cardiaco, retinoscopio, dermatoscopio, pulsossimetro e frigorifero. Le nuove apparecchiature permetteranno di potenziare la presa in carico dei pazienti fragili e cronici, integrandosi con gli strumenti già presenti per diagnostica, riabilitazione e monitoraggio clinico.

– Foto Regione Lazio –

(ITALPRESS).