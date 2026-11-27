Pensioni, Meloni “Nessun taglio, anche nel 2027 saranno rivalutate”

ROMA (ITALPRESS) - "Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all'accusa secondo cui il governo taglierebbe le pensioni. Con questo governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell'inflazione. Anche quest'anno, dal primo gennaio 27 tutte le pensioni aumenteranno. Chi prende fino a circa 2450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l'inflazione al 100%. Poi, man mano che l'importo della pensione sale, la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. sat/gtr (Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)