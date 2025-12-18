Robot umanoidi, la Cina porta innovazione dai laboratori al mondo reale

Dai laboratori al mondo reale, i robot umanoidi cinesi stanno compiendo il grande salto. Dietro questo traguardo c'è la dedizione instancabile degli innovatori cinesi, impegnati a portare avanti la ricerca e sviluppo, a scalare la produzione e a sbloccare nuove applicazioni dell'intelligenza incarnata. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)