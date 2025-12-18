Home Video News Xinhua Robot umanoidi, la Cina porta innovazione dai laboratori al mondo reale
Robot umanoidi, la Cina porta innovazione dai laboratori al mondo reale
Dai laboratori al mondo reale, i robot umanoidi cinesi stanno compiendo il grande salto. Dietro questo traguardo c'è la dedizione instancabile degli innovatori cinesi, impegnati a portare avanti la ricerca e sviluppo, a scalare la produzione e a sbloccare nuove applicazioni dell'intelligenza incarnata. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)