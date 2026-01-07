BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – E’ in programma oggi a Bruxelles una riunione straordinaria tra la Commissione europea e i ministri dell’Agricoltura degli Stati Ue. L’agenda ufficiale prevede una discussione sulle prospettive di settore per il 2026 e sulla prossima Politica agricola comune (Pac). Al centro della discussione dovrebbe esserci anche l’accordo con i Paesi del Mercosur, anche se il tema non compare ufficialmente all’ordine del giorno.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
