BARI (ITALPRESS) – A Poggiofranco, quartiere di Bari, la notte scorsa, alcuni malintenzionati hanno rubato un Fiat Doblò grigio usato quotidianamente da una donna con problemi di disabilità. L’auto, subito dopo il furto, come accertato grazie al segnale GPS, ha raggiunto Cerignola in poco meno di un’ora. Qui il segnala si è spento. Alle prime luci dell’alba i proprietari hanno fatto l’amara scoperta ed allertano le forze dell’ordine con la speranza di ritrovare qualcosa che vale più di un’auto. I Carabinieri della Compagnia di Cerignola ricevuta la notizia del furto, hanno iniziato a setacciare la città partendo dal punto in cui il dispositivo GPS aveva lanciato l’ultimo segnale. Negative le ricerche su quell’area. La tenacia dei Carabinieri non li ha fatti desistere dalla ricerche. E così, poco dopo l’auto è stata trovata in stato di abbandono nelle vie del centro cittadino nei pressi del Duomo. La vettura, al termine delle formalità di rito, sarà restituita alla proprietaria.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

