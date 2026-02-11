SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – C’è la McLaren di Lando Norris in testa alla classifica tempi nella prima giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, firma il giro veloce del day-1 in 1″34’669 dopo un totale di 57 giri.
Segue la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0″129), in pista fin dalla mattina, totalizzando ben 135 giri. Terza la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″521), uscito sul circuito nel pomeriggio, mentre il britannico Lewis Hamilton è settimo (+1″764 ) dietro a Ocon, quarto a 0″909, Piastri, quinto a 0″933 e Russell, sesto a 1″439. Scende in pista soltanto nel finale l’italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
