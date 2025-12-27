LIVIGNO (ITALPRESS) – Marco Schwarz vince il superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. 1’10″33 il tempo dell’austriaco, che batte i tre svizzeri Alexis Monney, Franjo Von Allmen e Marco Odermatt, rispettivamente secondo, terzo e quarto a 0″20, 0″25 e 0″29 da Schwarz.

In quinta piazza ci sono Dominik Paris e il tedesco Simon Jocher, entrambi a 0″31 dalla vetta. Settimo Loic Meillard a 0″37 davanti a Guglielmo Bosca e Stefan Rogentin, appaiati all’ottavo posto a 0″44.

A punti anche Florian Schieder, 15° a 0″63, Giovanni Franzoni, 19° a 0″87, e Max Perathoner, 29° a 1″16. Fuori dalla top 30 Christof Innerhofer (+1″19) e Mattia Casse (+4″51), cadute per Benjamin Jacques Alliod e Marco Abruzzese.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Schwarz (Aut) in 1’10″33

2. Alexis Monney (Sui) a 0″20

3. Franjo Von Allmen (Sui) a 0″25

4. Marco Odermatt (Sui) a 0″29

5. Dominik Paris (Ita) a 0″31

5. Simon Jocher (Ger) a 0″31

7. Loic Meillard (Sui) a 0″37

8. Guglielmo Bosca (Ita) a 0″44

8. Stefan Rogentin (Sui) a 0″44

10. Nils Allegre (Fra) a 0″48

15. Florian Schieder (Ita) a 0″63

19. Giovanni Franzoni (Ita) a 0″87

29. Max Perathoner (Ita) a 1″16

31. Christof Innerhofer (Ita) a 1″19

47. Mattia Casse (Ita) a 4″51

DNF Marco Abruzzese (Ita)

DNF Jacques Benjamin Alliod (Ita)

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

1. Marco Odermatt (Sui) 855 punti

2. Marco Schwarz (Aut) 451

3. Loic Meillard (Sui) 380

4. Timon Haugan (Nor) 360

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 358

6. Atle Lie McGrath (Nor) 342

7. Henrik Kristoffersen (Nor) 335

8. Franjo Von Allmen (Sui) 319

9. Stefan Brennsteiner (Aut) 305

10. Alex Vinatzer (Ita) 295

12. Dominik Paris (Ita) 265

19. Giovanni Franzoni (Ita) 174

23. Florian Schieder (Ita) 134

27. Mattia Casse (Ita) 114

50. Christof Innerhofer (Ita) 74

50. Guglielmo Bosca (Ita) 74

61. Tommaso Sala (Ita) 59

86. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 29

87. Tobias Kastlunger (Ita) 28

90. Filippo Della Vite (Ita) 26

100. Giovanni Borsotti (Ita) 20

102. Luca De Aliprandini (Ita) 19

113. Nicolò Molteni (Ita) 8

130. Max Perathoner (Ita) 2

