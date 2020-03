NAPOLI (ITALPRESS) – Rinviata a data da destinarsi, a causa dell’allarme coronavirus, anche l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Napoli e Inter, in programma domani sera al San Paolo. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, “in seguito all’esame della questione nella riunione odierna del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto, ai sensi dell’art. 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il rinvio dell’incontro di calcio Napoli-Inter valevole per la Coppa Italia 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo”.

Ieri era stata rinviata Juventus-Milan che si sarebbe dovuta giocare stasera all’Allianz Stadium di Torino.

(ITALPRESS).