Rinnovabili, dalla Regione Sardegna 4,8 milioni per il supporto agli uffici tecnici degli enti locali

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna destina 4,8 milioni di euro nel biennio 2026-2027 al rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative degli enti locali nell’esame dei progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse previste dalla legge regionale n. 20 del 2026: 2,4 milioni di euro per ciascuna annualità, destinati alla costituzione di uffici di assistenza tecnica presso le Province e le Città metropolitane a supporto dei Comuni dei rispettivi territori.

“La Regione investe nella capacità degli enti locali di esercitare un ruolo effettivo nel governo delle trasformazioni energetiche che interessano i loro territori”, dichiara Spanedda. “Le istruttorie sui progetti richiedono valutazioni complesse, che coinvolgono aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici e infrastrutturali. Con queste risorse mettiamo le amministrazioni nelle condizioni di affrontare procedimenti sempre più articolati, esercitando pienamente le proprie competenze”.

Il provvedimento prevede la costituzione di strutture tecniche di area vasta, favorendo la condivisione di professionalità specialistiche tra le amministrazioni. Le risorse saranno ripartite tra gli otto enti beneficiari attraverso una quota fissa di 175 mila euro, una quota proporzionale alla superficie territoriale e una commisurata al numero delle pratiche relative alle fonti rinnovabili istruite nel 2026 dall’Assessorato regionale dell’Industria.

“Non tutti i Comuni dispongono di una struttura tecnica adatta, per quantità di personale o competenze specifiche, a valutare progetti composti da tantissimi elaborati mentre mandano avanti l’ordinaria amministrazione”, sottolinea l’assessore.

“La scelta di organizzare il supporto attraverso Province e Città metropolitane – conclude l’esponente della Giunta – consente di mettere competenze specialistiche a disposizione dell’intero territorio regionale. È un modo concreto per sostenere le amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, senza lasciare che le differenze nella capacità organizzativa ne condizionino l’azione”.

La delibera prevede inoltre l’attivazione di un tavolo tecnico di coordinamento tra gli uffici territoriali e le Direzioni generali degli assessorati regionali competenti, su iniziativa dell’assessore degli Enti locali e con il coinvolgimento dei referenti delle amministrazioni interessate.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).