SAVONA (ITALPRESS) – Ammonta a oltre 1,1 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, a valere sulla legge nazionale 145/2018, per finanziare quattro nuovi interventi di rigenerazione urbana in Provincia di Savona. A presentarli oggi, presso la Sala del Consiglio provinciale, l’assessore regionale competente Marco Scajola di fronte al presidente provinciale Pierangelo Olivieri e agli amministratori dei Comuni coinvolti dai lavori, ovvero: Savona (riqualificazione delle aree pedonali di via Rossello e via Mistrangelo per 350mila euro), Noli (riqualificazione delle aree limitrofe al complesso monumentale di San Paragorio per 248mila euro), Toirano (rigenerazione urbana del parco del Marchese per 250mila euro) e Calice Ligure (terzo lotto del restauro della “Casa del Console” per 250mila euro).

“Quattro interventi attesi da altrettante comunità che garantiranno il recupero e il miglioramento di piazze, vie e edifici rimasti indietro – spiega l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Ancora una volta abbiamo lavorato in sinergia con i Comuni per arrivare al finanziamento di opere che mirano a riqualificare l’esistente. Oltre 1 milione di euro andrà alla provincia di Savona, su un nuovo finanziamento complessivo da 3,2 milioni totali che coinvolge anche i territori imperiesi, genovesi e spezzini. Nel solo 2025 arriveremo così a mettere in cantiere, grazie a queste risorse e a quelle derivanti dal Fondo strategico regionale, 44 interventi in tutta la Liguria, con grande attenzione ai Comuni dell’entroterra, per oltre 9,6 milioni di euro. Numeri straordinari che danno continuità alle politiche intraprese dal 2021 a oggi che hanno, via via, portato la Liguria a diventare esempio virtuoso a livello nazionale per la rigenerazione urbana”.

Durante la conferenza stampa di presentazione è inoltre stato ricordato come sarà avviata, a partire dal mese di settembre, la nuova programmazione 2026 che potrà utilizzare, oltre alle risorse del Fondo strategico regionale, nuovi finanziamenti previsti dalla legge nazionale sulla rigenerazione urbana. “Tutti i Comuni potranno partecipare utilizzando la consueta piattaforma, con priorità agli interventi immediatamente cantierabili – prosegue l’assessore Scajola -. Sono 179 quelli finanziati dal 2021 a oggi con uno stanziamento di 45 milioni di euro complessivi”. A seguire l’assessore Scajola ha effettuato, insieme al vicesindaco Luca Ottonello e all’assessore Sara Brizzo, un sopralluogo ad Albisola Superiore in zona Luceto. Qui, grazie a 250mila euro di finanziamento da parte del Fondo Strategico Regionale 2025, partirà a breve il cantiere di rifacimento del centro storico con nuova pavimentazione e sottoservizi per vico e piazza del Carmine.

