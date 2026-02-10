Riforma Accrual, Dagnino “Crea un linguaggio contabile per le PA”

PALERMO (ITALPRESS) - Uno dei propositi di Accrual è "creare un linguaggio contabile uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni, in modo da consentire anche la comparazione tra bilanci di diverse pubbliche amministrazioni in un processo di integrazione europea e armonizzazione dei bilanci stessi. È una sfida importante, abbiamo voluto realizzare questa giornata proprio per sensibilizzare gli enti e dirgli che non sono soli: il grande regista della riforma è la Ragioneria generale dello Stato". Lo ha detto il direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, Manuela Dagnino, a margine della presentazione della riforma Accrual, nell'Aula Magna di Palazzo Steri, a Palermo. xd8/vbo/mca2