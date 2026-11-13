Riecco l’Italia fra le big d’Europa, in Belgio evitare passi indietro

di Enrico Currò

MILANO (ITALPRESS) – Con la vittoria sulla Francia, poco pronosticata a dispetto delle assenze di Mbappé, Dembélé e Tchouameni, la Nazionale si è garantita un importante risultato, parallelo al 3-1 ottenuto sul campo: è tornata nella nobiltà d’Europa. Anche se Zidane ha dichiarato con una punta di snobismo che la squadra di Mancini gli era piaciuta di più, sul piano tecnico, nell’1-1 di ottobre allo Stade de France, l’implicita sottolineatura del contrariato Zizou su alcune persistenti sbavature in palleggio degli azzurri e quella più esplicita sugli errori imperdonabili dei difensori francesi non sminuiscono il valore dell’esito della partita di San Siro. Anzi, l’evidente fastidio del ct della Francia finisce per tradursi nella chiara sensazione che gli avversari, pure i più quotati, abbiano finalmente di nuovo paura dell’Italia.

Adesso dovrà arrivare la conferma in casa del Belgio, che a Roma era stato superiore al di là del 2-0 ma che da allora è stato sorpassato: la Nazionale lo sopravanza di un punto nella classifica del girone 1 della Lega A di Nations League e può permettersi il pareggio. In attesa della nuova verifica, la risalita degli azzurri a livello di status e di percezione della loro forza da parte degli avversari è già misurabile proprio attraverso le classifiche. Oltre a essere prima nel girone di Nations, appaiata a quota 10 alla Francia ma in vantaggio negli scontri diretti, la Nazionale è in ascesa nel ranking Fifa, i cui sommovimenti sono continui: al momento è tredicesima e avvista la top ten, dove la Francia occupa la terza posizione provvisoria e il Belgio l’ottava.

Ora l’Italia, sprovvista di Frattesi restituito alla Lazio per un lieve infortunio muscolare, si gioca a Bruxelles l’ingresso nei quarti di finale della Nations e questo già si sapeva. Mancini aveva anticipato che qualunque discorso sul piazzamento tra le prime due del gruppo e sulla qualificazione ai quarti, in calendario il marzo prossimo, sarebbe stato rinviato all’ultima partita del girone. Il solo dubbio era su come ci sarebbe arrivato. Adesso sa di avere a disposizione due risultati su tre: non era affatto scontato, sia quando il sorteggio gli mise di fronte francesi, belgi e turchi sia soprattutto dopo lo 0-2 dell’Olimpico, la sera del poco felice battesimo del suo governo bis.

Il successo del Meazza non ha apparentemente cambiato la prospettiva del ct, ma in realtà si è trattato di un esame molto serio per la squadra in costruzione. L’avversario era quanto di più scomodo si potesse immaginare, per talento, tecnica e velocità. Invece l’Italia non si è spaventata di fronte a Olise, Rabiot e Doué, né ha tremato per il curriculum di Cherki e Barcola, risorse non secondarie di Manchester City e Liverpool. Avere attutito il colpo dell’avvio traumatico, quando i francesi nascondevano il pallone, e avere a poco a poco smascherato i limiti difensivi di Gusto e perfino di Upamecano, uno tra i più forti centrali del mondo, è un ulteriore merito. Ma nulla è accaduto per caso. Italia-Francia era stata preparata da Mancini e dal suo staff sulla base del presupposto tecnico e tattico del calcio di oggi: si gioca uomo contro uomo a tutto campo (cosa ben diversa dall’antica marcatura a uomo, della quale spesso gli interpreti attuali non conoscono i rudimenti) ed è perciò determinante vincere i singoli duelli, perché è sul recupero e sull’immediato smistamento delle cosiddette seconde palle, quelle che escono dai contrasti a metà campo, che si vincono le partite.

In sostanza la Nazionale ha potuto misurare la propria forza attuale proprio attraverso i confronti individuali, la maggior parte dei quali era cominciata malissimo. Un pilastro come Donnarumma, per colpa dello sventurato passaggio a Olise (il regalo dello 0-1), stava perdendo la sfida indiretta con Maignan, suo successore al Milan, così come Tonali quella tra registi con Da Cunha, gioiello del Como. In difesa Kayode era in palese difficoltà sulle puntate di Doué e Calafiori sulle digressioni di Olise, mentre al centro Bastoni non aiutava molto Scalvini, quando Barcola si metteva in moto. Frattesi si faceva portare a spasso da Rabiot, Barella provava a braccare invano Cherki e Pio Esposito, in avanti, era troppo solo tra le grinfie di Upamecano e Jacquet. Sebastiano Esposito era costretto ad arretrare, lui teorico slalomista di fascia e trequartista, dalle avanzate dell’ordinato Truffert. Solo Cambiaghi, a sinistra, si è mostrato da subito capace non solo di fornire adeguato sostegno difensivo a Calafiori, ma soprattutto di allarmare il troppo disinvolto terzino destro rivale Gusto. Da una percussione dell’esterno del Bologna, in effetti, è cominciata la riscossa.

Da quel momento la rimonta al gol di Olise è parsa naturale, via via che tutti gli azzurri, incoraggiati dal riuscito braccio di ferro di Cambiaghi col suo marcatore, hanno iniziato a invertire la tendenza dei rispettivi duelli coi francesi. Alla fine li hanno vinti praticamente tutti. Lo stesso impatto dell’ingresso di Dimarco e Vergara (in parte anche di Doumbia) è stato senza dubbio più pesante di quello di Diouf, Kroupi e Mayulu. Anche la panchina dell’Italia, in sostanza, ha battuto quella della Francia. Per l’effettivo ritorno nell’olimpo mondiale serviranno controprove. Ma la Nazionale è di nuovo tra le migliori d’Europa. E Mancini in Belgio vigilerà sul rischio di un passo indietro.

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