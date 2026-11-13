Ricorso Galliani, il Tribunale Federale Nazionale della Figc dichiara il non luogo a provvedere

ROMA (ITALPRESS) – “Il Tribunale Federale Nazionale – all’esito dell’udienza dedicata alla fase cautelare del procedimento incardinato a seguito del ricorso proposto dal senatore Adriano Galliani – preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere. Il TFN ha fissato l’udienza per la discussione del merito alle ore 10.30 di martedì 24 novembre. Il senatore Galliani aveva presentato reclamo in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC”. Lo si legge nel comunicato della Federcalcio.

Da entrambe le parti filtra piena soddisfazione per l’esito dell’udienza. La decisione dell’ex ad di Milan e Monza di rinunciare all’istanza cautelare è arrivata – come si apprende da fonti vicine a Galliani – dopo aver preso atto che per la stessa Figc la competenza sulla validazione delle candidature spetti al segretario generale Marco Brunelli, mentre alla commissione nominata da Giovanni Malagò sia riservato esclusivamente un ruolo di supporto nella fase istruttoria.

Da ambienti vicini a Galliani si sottolinea che l’interesse del senatore sul “rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale” si è “pienamente realizzato perché sarà l’organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere sull’ammissibilità delle candidature”. Una posizione, quella sul ruolo del segretario, che, fanno sapere fonti federali, la Figc ha sempre sostenuto e che non ha subito modifiche nel corso della vicenda.

FIGC “SODDISFAZIONE PER RINUNCIA ISTANZA CAUTELARE GALLIANI”

“In relazione all’esito dell’udienza tenuta in data odierna dinanzi al Tribunale federale nazionale, la Figc ha appreso con soddisfazione della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare. Del resto, come sempre sostenuto, l’istituzione della Commissione non ha mai inciso sul rispetto delle norme statutarie né sulle competenze del Segretario Generale in materia di ammissibilità delle candidature”. Lo si legge in una nota della Federcalcio dopo che l’udienza di oggi presso il TFN si è risolta con un “non luogo a provvedere” per via della decisione di Galliani di ritirare l’istanza cautelare contro la commissione di verifica delle candidatura alla presidenza e al consiglio federale. La commissione – ribadisce la Figc – ha svolto “esclusivamente una funzione di supporto istruttorio, senza poteri decisionali o di valutazione autonoma. Le prerogative del Segretario Generale sono sempre rimaste invariate. La Federazione opera nel rispetto delle proprie norme, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure elettorali”, si legge.

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