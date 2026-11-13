Nazionale, Frattesi lascia il ritiro per un risentimento muscolare

IPA91158610 - Davide Frattesi of Italy is in action during the UEFA Nations League 2026-27 League Phase Matchday 5 match between Italy and France at the San Siro Stadium on November 12, 2026 in Milan, Italy.

MILANO (ITALPRESS) – All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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