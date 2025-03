GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Una bozza di comunicato del summit arabo ha adottato un piano egiziano per il futuro di Gaza, invitando la comunità internazionale e le istituzioni finanziarie a fornire rapidamente supporto al piano. Secondo quanto riportano i media arabi, la fase iniziale del piano prevede la costruzione di 200.000 unità abitative a Gaza nei prossimi due anni a un costo di circa 20 miliardi di dollari. Inoltre, sollecita elezioni in tutte le aree palestinesi entro un anno, se le condizioni supportano tale mossa. Le elezioni palestinesi sono sospese da quasi 20 anni.

Ecco in cosa consiste il piano dell’Egitto

Sono già stati rivelati alcuni dettagli al riguardo. La Tv “Al Arabiya” ha riferito che il piano si concentra sulla soluzione a due Stati, aprendo la porta a normali relazioni tra i Paesi della regione e Israele. Il piano prevede anche che Egitto e Giordania addestrino ufficiali di polizia palestinesi per mantenere la sicurezza nella Striscia, il che aprirà poi la strada al ritorno dell’Autorità Nazionale Palestinese ad amministrare Gaza. Viene inoltre stabilita la costituzione di un comitato per gestire gli affari del settore in un periodo transitorio di 6 mesi, su decisione palestinese, composto da tecnocrati indipendenti sotto l’egida del governo palestinese. Viene infine menzionata la possibilità che il Consiglio di sicurezza studi l’idea di una presenza internazionale nei territori palestinesi attraverso forze di mantenimento della pace.

Il piano prevede anche di affrontare la questione delle armi delle fazioni attraverso un orizzonte chiaro e un processo politico credibile. Inoltre, prevede la preparazione di alloggi temporanei per i residenti del settore distrutto e per gli sfollati in 7 aree, mentre si lavora per concludere una tregua a medio termine per un periodo di tempo specifico.

