Ricostituito l’Osservatorio sul distacco transnazionale dei lavoratori

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato il rinnovato Osservatorio sul distacco dei lavoratori, organismo che ha il compito di monitorare il fenomeno del distacco transnazionale e promuovere una corretta informazione sulle condizioni di lavoro e di occupazione. L’Osservatorio, che si riunirà con cadenza trimestrale salvo necessità, riflette la nuova organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali, delle parti sociali nonché della Presidenza del Consiglio.

L’Osservatorio – si legge in una nota – assume un ruolo strategico, anche a livello europeo per: garantire trasparenza e accesso alle informazioni per imprese e lavoratori; promuovere condizioni di lavoro dignitose e retribuzioni eque; contrastare fenomeni di concorrenza sleale e dumping sociale. Durante la riunione si è dato conto dello stato dei negoziati europei relativamente alla proposta di Regolamento Ue per la costituzione di un’interfaccia pubblica per migliorare la gestione e la trasparenza delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

La ricostituzione dell’Osservatorio – si legge ancora nella nota – è stata accolta con grande favore da tutte le parti sociali e dai soggetti istituzionali presenti al Tavolo, che considerano l’organismo come preziosa sede di confronto per seguire l’evoluzione del fenomeno del distacco transnazionale. L’analisi dei dati e la collaborazione tra istituzioni e parti sociali saranno fondamentali per disegnare politiche del lavoro più efficaci e inclusive, anche attraverso la pubblicazione di contenuti chiari e aggiornati sul portale istituzionale.

