Ricettazione e riciclaggio, a Barletta sequestri e 16 arresti

TRANI (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Trani, hanno eseguito sedici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di indagati ritenuti responsabili di avere costituito un’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il Tribunale di Trani ha infatti accolto le richieste della Procura ed ha adottato misure cautelari personali e reali nei confronti di sedici indagati barlettani sulla base di investigazioni compiute dagli investigatori della Sisco di Bari e della Squadra Mobile della Questura di Andria. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di 6 compendi aziendali – 5 bar e una ditta di rivendita all’ingrosso di prodotti surgelati – nel comune di Barletta.

