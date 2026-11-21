ROMA (ITALPRESS) – Via libera ai finanziamenti dei primi tre bandi del nuovo Piano triennale della ricerca voluto dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per garantire risorse stabili e tempi certi alla ricerca italiana. Il ministero ha pubblicato gli esiti dei bandi PRIN 2026, PRIN Hybrid e Synergy Grant, che prevedono complessivamente oltre 366 milioni per 268 progetti di ricerca. “Il Piano triennale ha introdotto una novità sostanziale nel sostegno alla ricerca: una strategia che guarda oltre le singole scadenze e mette a disposizione della comunità scientifica risorse e opportunità definite su un orizzonte di tre anni superando le incertezze del passato. Con il nuovo sistema programmare significa poter contare su prospettive più solide e investire con maggiore continuità. Oggi l’Italia può contare su una ricerca più forte, capace di produrre conoscenza, generare innovazione e contribuire alle grandi sfide del nostro tempo”, ha dichiarato il ministro Bernini.

Nel dettaglio, il PRIN 2026 finanzia 219 progetti, selezionati tra 4.279 domande, con uno stanziamento di 260 milioni; il PRIN Hybrid sostiene 39 progetti, scelti tra 395 proposte, con 56,6 milioni; mentre il Synergy Grant mette a disposizione 50 milioni per 10 progetti di ricerca applicata, sviluppati in collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese. I maggiori finanziamenti complessivi dei tre bandi sono destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con 22 milioni, alla Sapienza Università di Roma con 19 milioni e all’Università di Padova con 15 milioni.

– foto IPA Agency –

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