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Ricerca, Cattaneo “Le nuove linee guida un giro di boa”
ROMA (ITALPRESS) - "Il documento definisce l'architettura di come devono essere valutate le idee dei tanti ricercatori italiani. Ci mancavano, le vedo come veramente importanti, un giro di boa. Il passo successivo sarà attuarle". Così la senatrice a vita Elena Cattaneo, al Mur, a margine della presentazione delle linee guida per la gestione dei bandi pubblici di ricerca e la valutazione delle proposte di ricerca. xu1/sat/gtr