Reddito di cittadinanza, Sangiuliano “È un disincentivo al lavoro”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Penso che ci siano tanti strumenti che aiutano chi non ce la fa. Indubbiamente, esistono delle fragilità e uno Stato serio deve soccorrere chi si trova in condizioni di fragilità. Tuttavia, ci sono già diversi strumenti a sostegno delle persone in difficoltà, come la Carta dedicata a te, promossa dal ministro Lollobrigida, e il Reddito di inclusione, oltre ad altri strumenti normativi destinati ad aiutare chi è realmente fragile e non riesce a garantire il necessario alla propria famiglia". Lo ha dichiarato Gennaro Sangiuliano, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Campania e capogruppo dell'opposizione in Consiglio regionale, a Napoli, a margine della presentazione del nuovo libro del presidente della Democrazia Cristiana, Gianfranco Rotondi, rispondendo a una domanda sul Reddito di cittadinanza. "Il Reddito di cittadinanza, invece, come ho già detto, rappresenta un disincentivo al lavoro, al lavoro vero, e non crea sviluppo né opportunità di crescita, soprattutto per le giovani generazioni", ha concluso Sangiuliano. xm8/trl/mca3