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Lagalla “Dalla mostra sul Festino di Santa Rosalia l’immagine di Palermo nel mondo”
PALERMO (ITALPRESS) - PALERMO (ITALPRESS) - "Una bella e interessante coda di un Festino che certamente rimarrà nella memoria dei palermitani, il 402°, così come quelli che l’hanno immediatamente preceduto”. Così all'Italpress il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, al Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia, dove è stata inaugurata la mostra. “Una raccolta fotografica che ha visto impegnati tanti esperti e artisti del settore e che ora comincerà il suo giro internazionale, così come è avvenuto negli anni precedenti, portando in giro per il mondo l’immagine di una Palermo devota, ma al tempo stesso felice di potere ostendere se stessa e di potere continuare sempre di più a essere comunità”, ha aggiunto. xv4/mrc/gsl