Riccardi “Nuove opportunità grazie a prossimo Business Forum Italia-Cina”

MILANO (ITALPRESS) - "Il Business Forum Italia-Cina preannunciato dal vicepremier Antonio Taiani per i prossimi mesi, sarà un'occasione per promuovere ancor di più le relazioni tra i nostri due Paesi da un punto di vista di business e di economia, per cui si apriranno nuove opportunità". Lo ha detto Lorenzo Riccardi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, intervistato dall'Agenzia di Stampa Italpress.(ITALPRESS) trl/gsl