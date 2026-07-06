Retail Summit, Paci (JD Sports) “Con AI rivoluzione nel processo di acquisto”

BAVENO (ITALPRESS) - "Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e la trasformazione che probabilmente vivremo in futuro nel processo di acquisto, sono profondamente convinta che si tratterà di una delle evoluzioni più rilevanti del marketing, a cui dovremo necessariamente adattarci, sia a livello strategico sia nel modo in cui faremo comunicazione". Lo ha detto Ilaria Paci, Manager Northern Europe JD Sports a Baveno in occasione dell'annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail. f28/mgg/gtr