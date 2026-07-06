Sicurezza, Sala “Dobbiamo smetterla di dare la colpa all’uno o all’altro”

MILANO (ITALPRESS) - “Milano città poco sicura dopo l’aggressione? Questo è proprio un esempio. Questo non era un milanese, era uno di Conegliano che scappa di casa, se ne sta in giro, poi decide di venire a Milano a compiere un atto del genere. Se la politica continua a confrontarsi su di chi è la colpa, non si va da nessuna parte”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Gran Premio d’Italia F1 e iniziative culturali collegate all’evento”, al Teatro La Scala di Milano, in merito ai problemi di sicurezza e all’aggressione da parte di un 22enne avvenuta nei giorni scorsi a un passante. “Oggi leggo che un provveditore toscano dice che c'è il sovrappopolamento nelle carceri. Ora, da uomo di sinistra, io non ho problemi a dire che servono le leggi severe e nuove carceri, facciamole. Dico che c'è un disagio straordinario in giro, c'è anche tanta gente fuori di testa che dobbiamo cercare di recuperare, se no è una partita persa. Ma certamente dobbiamo smetterla, tutti noi politici, dare la colpa all'uno o all’altro, prima o poi, vai l’altro al potere e può essere accusato, così non si risolve un tubo”. pia/vbo/gtr