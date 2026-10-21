Report Onu, il riscaldamento globale a +2,8 gradi entro fine secolo

ROMA (ITALPRESS) – Il riscaldamento globale potrebbe raggiungere i 2,8 gradi centigradi entro la fine del secolo se proseguiranno le politiche climatiche attuali. È l’allarme lanciato dall’Unep nel suo Emissions Gap Report 2026, secondo cui anche la piena attuazione degli impegni climatici nazionali limiterebbe l’aumento delle temperature a 2,6 gradi, ben oltre la soglia di 1,5 gradi fissata come obiettivo. Persino nello scenario più ambizioso, che prevede il rispetto di tutti gli impegni nazionali e degli obiettivi aggiuntivi di neutralità climatica, il riscaldamento si fermerebbe a 2,1 gradi. Per contenere il superamento della soglia di 1,5 gradi e tornare al di sotto entro il 2100, le emissioni globali di gas serra dovrebbero diminuire del 18% entro il 2030 e del 45% entro il 2035 rispetto ai livelli del 2025.

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