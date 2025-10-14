Reply porta la rivoluzione Digital Human a ComoLake

COMO (ITALPRESS) - Reply, gruppo specializzato in consulenza, system integration e digital services, presenta al Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, la rivoluzione dei Digital Human. "Quello che vedete è sostanzialmente la trasposizione della versione che abbiamo online del Digital Human di Luigi Einaudi, dove abbiamo costruito tutta la base di conoscenza con la Fondazione Einaudi, trasferita all'interno di un contesto di modelli multimodali che girano dietro questo tipo di interfacce", afferma Filippo Rizzante, Cto di Reply. ComoLake 2025 è il forum dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e alle grandi trasformazioni economiche e sociali, organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. f28/mgg/gsl