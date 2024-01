ROMA (ITALPRESS) – Renzo Arbore arriva su Rai2 con “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, una serie di Rai Cultura, prodotta dalla Black Ice, che offre uno sguardo coinvolgente sulla storia della musica italiana e internazionale della seconda metà del Novecento attraverso aneddoti, curiosità e contributi video inediti da trasmissioni passate di Renzo Arbore. Venti episodi condotti da Renzo Arbore e Gegè Telesforo, in onda da giovedì 4 gennaio alle 23.15.

Ogni episodio presenta Renzo Arbore in conversazione con importanti cantanti o gruppi musicali che sono stati ospiti nelle sue trasmissioni televisive precedenti. Gli spettatori rivivono esibizioni di giovani talenti diventati icone della musica italiana del secolo scorso.

Scritta da Renzo Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore” celebra il patrimonio musicale italiano e le esperienze di Renzo Arbore nel mondo dell’intrattenimento.

La serie combina la storia della musica con la storia artistica di Arbore, mostrando incontri con grandi interpreti della canzone italiana e internazionale sul palco e fuori, creando un format coinvolgente per spettatori di tutte le età. La regia è di Luca Nannini.

-foto ufficio stampa “Appresso alla musica”-

(ITALPRESS).

