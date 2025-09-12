Renzi “Tajani prezzolato? Per me è incapace ma onesto”

MILANO (ITALPRESS) - "Io non credo che Tajani sia prezzolato, da un lato perché comunque per me è un incapace, ma è una persona onesta. Quindi non vedo alcun dubbio sul fatto che non è prezzolato. Ma chi è che va a prezzolare Tajani? Non conta niente, quindi il problema non si pone". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell'evento "Il tempo delle donne" organizzato a Milano dal Corriere della Sera alla domanda sull'accusa rivolta al ministro degli esteri Antonio Tajani di essere un "influencer prezzolato di Israele" lanciata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. xh7/ads/mca1