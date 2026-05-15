Nuovo corso di laurea magistrale a Palermo, Midiri “Si aprono occasioni lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il capitale umano dei nostri ragazzi è la cosa più importante che abbiamo: le infrastrutture ci sono e il Pnrr ha regalato al sud una quantità di risorse infinite, ora il tema è creare una classe dirigente nuova, attrezzata e al passo con i tempi, che sappia manovrare bene le nuove tecnologie e in particolare l'intelligenza artificiale. Il tema dell'artigianato deve essere visto in chiave imprenditoriale: questo corso di laurea magistrale prende tutti i laureati in Economia delle triennali e offre loro un'occasione per avere a che fare non solo con un corso di laurea estremamente interessante, ma anche con un'occasione di lavoro implicita; dietro la conclusione del corso c'è un posto di lavoro sicuro e di qualità". Lo ha detto Massimo Midiri, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, a margine della presentazione del primo corso di laurea magistrale di tutta Italia in Economia e Management delle imprese artigiane e delle Pmi avvenuta a Palazzo Steri, a Palermo. xd8/vbo/mca2