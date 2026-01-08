ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Twingo E-Tech Electric, che rispetta il DNA della prima generazione, esaltandolo e modernizzandolo: è così che Twingo E-Tech Electric fa vivere lo “spirito Twingo”. Più pratica e più facile da guidare che mai, Twingo E-Tech Electric risponde perfettamente alle attese dei clienti europei odierni e porta una ventata di ottimismo in città. Lo fa essendo davvero accessibile a tutti, con un prezzo d’ingresso di 19.500 euro nella versione Evolution. Questa versione comprende di serie i seguenti equipaggiamenti: driver display da 7″, display centrale da 10″ con Smartphone Replication e sistema multimediale connesso, regolatore di velocità, frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento nella corsia, sistema di controllo avanzato del conducente, freno di stazionamento automatico, sedili posteriori scorrevoli separatamente, sedile del conducente regolabile in altezza, climatizzazione manuale, sensori di parcheggio posteriori e cavo di ricarica Mode 3. Il prezzo diventa 21.100 euro per la versione Techno. Quest’allestimento alto di gamma ridefinisce gli standard del settore A offrendo di serie equipaggiamenti degni dei segmenti superiori: sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, avatar Reno, Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, climatizzazione automatica, guida One Pedal, schienale del sedile del passeggero anteriore ribaltabile e Parking Camera digitale, per citarne solo alcuni.

In entrambe le versioni, Evolution e Techno, Twingo E-Tech Electric comprende di serie un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW, che consente di passare dal 10 al 100% di ricarica della batteria in sole 4 ore e 15 minuti. E’ disponibile in opzione il pack Advanced Charge con caricabatterie in corrente alternata da 11 kW bidirezionale e caricabatterie in corrente continua da 50 kW. Quest’ultimo permette di ricaricare la batteria sulle stazioni di ricarica rapida passando dal 10 all’80% in 30 minuti. Il caricabatterie in corrente alternata da 11 kW permette al veicolo di usufruire della funzione V2L (vehicle-to-load) per caricare apparecchi da 220 V a 3.700 W usando la batteria con un adattatore di tipo power to object.

